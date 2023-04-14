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Купить коммерческую недвижимость в Southern Albania, Албания

Влёра
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Саранда
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Саранда
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4 объекта найдено
Отель 50 комнатв Саранда, Албания
Отель 50 комнат
Саранда, Албания
50 Количество комнат 4 400 м² Количество этажей 5
€ 7,920,000
Продается бутик-отель «Glow» в г.Саранда. Площадь отеля 4800м2(по документам …
Ресторан, кафев Влёра, Албания
Ресторан, кафе
Влёра, Албания
125 м² 1/8 Этаж
€ 220,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Влёра, Албания
Офис
Влёра, Албания
40 м² 2/8 Этаж
€ 42,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
70 м² 1/1 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

с видом на море
недорогая
элитное
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