ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Албания
Rashbull
Складские помещения
Склады в Rashbull, Албания
коммерческая недвижимость
5
Склад
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
470 м²
1
Продается помещение с бизнесом. Бизнес объект в Центре Дурреса - 470 м2 / объект в аренд…
€1,49 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Влёра, Албания
23 м²
Он расположен на второй линии Лунгомаре. Доступно для любых целей. Место для парковки являет…
€25,090
Рекомендовать
Коммерческая
Тирана, Албания
30 м²
Furnished Office for Long Term Rent near the Air Albania Stadium in Tirana, Albania. The off…
€652
Рекомендовать
Коммерческая
Влёра, Албания
56 м²
Магазин в аренду возле больницы во Влёре. Площадь окружающей среды составляет 55,5 м2, она о…
€301
Рекомендовать
Коммерческая
Влёра, Албания
130 м²
ПРОДАЖА! Коммерческое пространство в городе Влёра. Расположен на первом этаже жилого дома, и…
€301,083
Рекомендовать
Коммерческая
Влёра, Албания
151 м²
Кафе-бар расположен в самом сердце Влоры, на городском бульваре. Бар популярен среди молодеж…
€222,802
Рекомендовать
Коммерческая в центре города, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
132 м²
Продается помещение для бизнеса в Албании город Дуррес. Помещение находится в районе централ…
€349,716
Рекомендовать
Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
190 м²
1
Коммерческое помещение с готовым бизнесом: 190м2 цена за квадрат 1100€ м2. Продается с ар…
€216,466
Рекомендовать
Коммерческая
Влёра, Албания
25 м²
Он расположен на второй линии Лунгомаре. Доступно для любых целей. Парковочное место являетс…
€27,599
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
291 м²
1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€915,000
Рекомендовать
Коммерческая
Orikum, Албания
125 м²
Среда обслуживания в дукатах с общей площадью 300 м2 и двухэтажным зданием, каждая из которы…
€85,307
Рекомендовать
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
102 м²
6
Магазин 78+24м2 - €2800 за м2.
€293,223
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL