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Готовый бизнес в Northern Albania, Албания

Дуррес
4
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4 объекта найдено
Готовый бизнес 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с подвалом в Дуррес, Албания
Готовый бизнес 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с подвалом
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 2/2
  для продажи ⁇ ⁇ ДЕловой агрегат ⁇ ample 165m2 ⁇ ⁇ 1600€ m/2 ⁇ ⁇ бульвар ⁇ …
Цена по запросу
Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение с готовым бизнесом: 190м2 цена за квадрат 1100€ м2. Продается с ар…
€209,000
Готовый бизнес с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании город Дуррес. Дом расположен в 10 минутах езды …
€180,000
Готовый бизнес с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается помещение с бизнесом. Бизнес объект в  Центре Дурреса - 470 м2 / объект в аренд…
€1,40 млн

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