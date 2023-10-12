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Коммерческая
Албания
Northern Albania
Коммерческая недвижимость в Northern Albania, Албания
Дуррес
17
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17 объектов найдено
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Rashbull, Албания
15 м²
✅Garage for sale ✅15 m2 ✅Close to Holiday restaurant ✅ 13,000 euros Blerina
€13,000
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Отель 10 спален
Дуррес, Албания
10
3
For Sale Bar +Restaurant Hotel Price; 700.000€ Hotel 3 floors First floor restaur…
€700,000
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Другое
Rashbull, Албания
25 м²
Garage For Sale 25m2 Enough for two cars 25.000€ Beach at Bajram Curri School Arba
€25,000
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Офис 1 комната
Дуррес, Албания
1
124 м²
2
✅️For sale ✅️ Vollga ✅️124m ✅️2 floor with elevator ✅️ Price 180000 € Lajda , Ergi
€180,000
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Готовый бизнес 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с подвалом
Дуррес, Албания
1
165 м²
2/2
для продажи ⁇ ⁇ ДЕловой агрегат ⁇ ample 165m2 ⁇ ⁇ 1600€ m/2 ⁇ ⁇ бульвар ⁇ …
Цена по запросу
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Отель 26 комнат с мебелью, с гаражом
Shkallnur, Албания
26
1 900 м²
Продается земельный участок 1000м2, площадь застройки 700м2, ресторан, площадь 200м2, здание…
€1,20 млн
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Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
190 м²
1
Коммерческое помещение с готовым бизнесом: 190м2 цена за квадрат 1100€ м2. Продается с ар…
€209,000
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Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ
Фуша-Круя, Албания
94 м²
Предлагаем вам купить помещение для бизнеса в Албании, город Тирана. Помещение расположено н…
€140,000
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Коммерческая в центре города, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
132 м²
Продается помещение для бизнеса в Албании город Дуррес. Помещение находится в районе централ…
€330,000
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Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
500 м²
2
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании город Дуррес. Дом расположен в 10 минутах езды …
€180,000
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Отель с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
428 м²
2
Мини отель расположен в туристическом районе Пляж. Рядом кафе, рестораны, магазины, вся тур…
€320,000
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Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
470 м²
1
Продается помещение с бизнесом. Бизнес объект в Центре Дурреса - 470 м2 / объект в аренд…
€1,40 млн
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Коммерческая 1 ванная с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
1
61 м²
1
Продается помещение на первом этаже в центре Дурреса. Сейчас оно арендуется под кафе.
€115,000
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Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
65 м²
6
Помещение 48+17 м2 (2 этаж) на продажу €2 800 м2.
€182,000
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Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
102 м²
6
Магазин 78+24м2 - €2800 за м2.
€285,600
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Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Дуррес, Албания
15
700 м²
Продается отель на первой береговой линии, Plazh, Дуррес. Отель состоит из 15 номеров, кажд…
€2,00 млн
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Офис
Xhafzotaj, Албания
1 152 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€750,000
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