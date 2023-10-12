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Коммерческая недвижимость в Northern Albania, Албания

Дуррес
17
17 объектов найдено
Другое в Rashbull, Албания
Другое
Rashbull, Албания
Площадь 15 м²
✅Garage for sale ✅15 m2 ✅Close to Holiday restaurant ✅ 13,000 euros Blerina 
€13,000
Отель 10 спален в Дуррес, Албания
Отель 10 спален
Дуррес, Албания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
For Sale  Bar +Restaurant Hotel  Price; 700.000€  Hotel 3 floors  First floor restaur…
€700,000
Другое в Rashbull, Албания
Другое
Rashbull, Албания
Площадь 25 м²
Garage For Sale  25m2  Enough for two cars  25.000€  Beach at Bajram Curri School Arba 
€25,000
Офис 1 комната в Дуррес, Албания
Офис 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
✅️For sale  ✅️ Vollga  ✅️124m  ✅️2 floor with elevator  ✅️ Price 180000 € Lajda , Ergi 
€180,000
Готовый бизнес 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с подвалом в Дуррес, Албания
Готовый бизнес 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с подвалом
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 2/2
  для продажи ⁇ ⁇ ДЕловой агрегат ⁇ ample 165m2 ⁇ ⁇ 1600€ m/2 ⁇ ⁇ бульвар ⁇ …
Цена по запросу
Отель 26 комнат с мебелью, с гаражом в Shkallnur, Албания
Отель 26 комнат с мебелью, с гаражом
Shkallnur, Албания
Комнаты 26
Площадь 1 900 м²
Продается земельный участок 1000м2, площадь застройки 700м2, ресторан, площадь 200м2, здание…
€1,20 млн
Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение с готовым бизнесом: 190м2 цена за квадрат 1100€ м2. Продается с ар…
€209,000
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ в Фуша-Круя, Албания
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ
Фуша-Круя, Албания
Площадь 94 м²
Предлагаем вам купить помещение для бизнеса в Албании, город Тирана. Помещение расположено н…
€140,000
Коммерческая в центре города, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Коммерческая в центре города, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 132 м²
Продается помещение для бизнеса в Албании город Дуррес. Помещение находится в районе централ…
€330,000
Готовый бизнес с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании город Дуррес. Дом расположен в 10 минутах езды …
€180,000
Отель с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Отель с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 428 м²
Количество этажей 2
Мини отель расположен в  туристическом районе Пляж. Рядом кафе, рестораны, магазины, вся тур…
€320,000
Готовый бизнес с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается помещение с бизнесом. Бизнес объект в  Центре Дурреса - 470 м2 / объект в аренд…
€1,40 млн
Коммерческая 1 ванная с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Коммерческая 1 ванная с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается помещение на первом этаже в центре Дурреса. Сейчас оно арендуется под кафе.
€115,000
Магазин с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Помещение 48+17 м2 (2 этаж) на продажу €2 800 м2.
€182,000
Магазин с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 102 м²
Количество этажей 6
Магазин 78+24м2 - €2800 за м2.
€285,600
Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Дуррес, Албания
Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Дуррес, Албания
Комнаты 15
Площадь 700 м²
Продается отель на первой береговой линии, Plazh, Дуррес. Отель состоит из 15 номеров, кажд…
€2,00 млн
Офис в Xhafzotaj, Албания
Офис
Xhafzotaj, Албания
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€750,000

Типы недвижимости в Northern Albania

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