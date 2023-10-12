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Магазины в Дуррес, Албания

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2 объекта найдено
Магазин с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Помещение 48+17 м2 (2 этаж) на продажу €2 800 м2.
€182,000
Магазин с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 102 м²
Количество этажей 6
Магазин 78+24м2 - €2800 за м2.
€285,600
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