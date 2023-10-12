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Продажа офисных помещений в Дуррес, Албания

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1 объект найдено
Офис 1 комната в Дуррес, Албания
Офис 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
✅️For sale  ✅️ Vollga  ✅️124m  ✅️2 floor with elevator  ✅️ Price 180000 € Lajda , Ergi 
€180,000
Realting.com
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