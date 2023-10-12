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Отели с видом на море в Дуррес, Албания

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1 объект найдено
Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Дуррес, Албания
Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Дуррес, Албания
Комнаты 15
Площадь 700 м²
Продается отель на первой береговой линии, Plazh, Дуррес. Отель состоит из 15 номеров, кажд…
€2,00 млн
Realting.com
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