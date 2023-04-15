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Купить ресторан в Central Albania, Албания

Тирана
4
Ресторан, кафе В архив
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4 объекта найдено
Ресторан, кафев Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
116 м² Количество этажей 9
€ 312,930
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
64 м² Количество этажей 9
€ 173,880
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
126 м² Количество этажей 9
€ 288,650
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
241 м² 6/6 Этаж
€ 602,250
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Central Albania, Албания

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