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Коммерческая недвижимость в Bashkia Shijak, Албания

1 объект найдено
Офис в Xhafzotaj, Албания
Офис
Xhafzotaj, Албания
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€750,000
Realting.com
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