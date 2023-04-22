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Отели в Саранда, Албания

Саранда
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1 объект найдено
Отель 50 комнат в Саранда, Албания
Отель 50 комнат
Саранда, Албания
50 Количество комнат 4 400 м² Количество этажей 5
€ 7,920,000
Продается бутик-отель «Glow» в г.Саранда. Площадь отеля 4800м2(по документам …
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