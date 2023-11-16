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Коммерческая недвижимость в Химара, Албания

1 объект найдено
Отель 50 комнат с Онлайн-показ в Borsh, Албания
Отель 50 комнат с Онлайн-показ
Borsh, Албания
Комнаты 50
Площадь 5 000 м²
Продается отель в Албании. Qeparo. Действующий бизнес на 53 номера, собственная территория. …
Цена по запросу
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