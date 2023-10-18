Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Албания
  4. Дуррес
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Дуррес, Албания

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Тирана, Албания
Офис
Тирана, Албания
Площадь 36 м²
Этаж 9/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€150,000
Офис 1 комната в Дуррес, Албания
Офис 1 комната
Дуррес, Албания
Комнаты 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
✅️For sale  ✅️ Vollga  ✅️124m  ✅️2 floor with elevator  ✅️ Price 180000 € Lajda , Ergi 
€181,318
Коммерческая с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Коммерческая с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Площадь 70 м²
Продаётся помещение общей площадью 70м2, расположена на 2-ом. 📍Влёра 
€52,151
Офис в Xhafzotaj, Албания
Офис
Xhafzotaj, Албания
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€750,000
Магазин с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 102 м²
Количество этажей 6
Магазин 78+24м2 - €2800 за м2.
€293,238
Магазин в центре города, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Магазин в центре города, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вам купить магазин во Влере, Албания. 40 квадратных метров  и терраса 70 квадратн…
€50,870
Ресторан, кафе в Влёра, Албания
Ресторан, кафе
Влёра, Албания
Площадь 125 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€220,000
Отель с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Отель с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 428 м²
Количество этажей 2
Мини отель расположен в  туристическом районе Пляж. Рядом кафе, рестораны, магазины, вся тур…
€339,844
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ в Фуша-Круя, Албания
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ
Фуша-Круя, Албания
Площадь 94 м²
Предлагаем вам купить помещение для бизнеса в Албании, город Тирана. Помещение расположено н…
€147,439
Отель 10 спален в Дуррес, Албания
Отель 10 спален
Дуррес, Албания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
For Sale  Bar +Restaurant Hotel  Price; 700.000€  Hotel 3 floors  First floor restaur…
€705,007
Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 19 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ! Сервисное подразделение для продажи в центре Влёры .Он организован в одной комн…
€34,141
Офис в Влёра, Албания
Офис
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,000
Realting.com
Перейти