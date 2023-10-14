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Отели в Дуррес, Албания

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1 объект найдено
Отель 26 комнат с мебелью, с гаражом в Shkallnur, Албания
Отель 26 комнат с мебелью, с гаражом
Shkallnur, Албания
Комнаты 26
Площадь 1 900 м²
Продается земельный участок 1000м2, площадь застройки 700м2, ресторан, площадь 200м2, здание…
€1,20 млн
Realting.com
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