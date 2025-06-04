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Виллы в Хуанпу, Китай

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2 объекта найдено
Вилла в Хуанпу, Китай
Вилла
Хуанпу, Китай
Площадь 400 м²
Новый дом класса люкс в популярном пригороде Любляны. В исключительном месте, в окружении п…
$2,15 млн
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Вилла в Хуанпу, Китай
Вилла
Хуанпу, Китай
Площадь 332 м²
Меблированный дом в элитном пригороде Любляны. Полностью оборудованный семейный дом в отлич…
$784,282
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Параметры недвижимости в Хуанпу, Китай

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