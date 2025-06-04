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Продажа офисных помещений в Хуанпу, Китай

1 объект найдено
Офис 1 048 м² в Хуанпу, Китай
Офис 1 048 м²
Хуанпу, Китай
Площадь 1 048 м²
Количество этажей 2
Коммерческая недвижимость в элитном пригороде Любляны. YIELD! Просторное офисное помещение …
$1,59 млн
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