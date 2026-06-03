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Дома в Тибести, Чад

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1 объект найдено
Дом 9 комнат в Тибести, Чад
Дом 9 комнат
Тибести, Чад
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается: 3-этажная вилла недалеко от холма Рашбулл, рядом с главной дорогой на улице, веду…
$395,381
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Агентство
AFS Real Estate Management
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Параметры недвижимости в Тибести, Чад

Недорогая
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