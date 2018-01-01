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Hilton Hotel

Торонто, Канада
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О комплексе

Коммерческий проект для отеля Hilton, расположенного в 5 минутах от аэропорта Пирсон, Торонто, Канада
Инвестиционный проект включает в себя:

Лицензия Хилтон
380 номеров
конференц-центр и рестораны
двухэтажная подземная парковка.

Проект может быть изменен по желанию клиента. Цена со всеми необходимыми разрешениями и землей составляет 23 миллиона долларов. Для реализации всего проекта необходимо $70 000 000.
Спальни
380
Номера
400

Ванные комнаты
400

Размер недвижимости
150000 м²

Земельная площадь
12140 м²

Гаражи
100

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
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Класс
Класс
Премиум-класс
Местонахождение новостройки
Торонто, Канада

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Hilton Hotel
Торонто, Канада
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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