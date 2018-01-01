Hilton Hotel

Коммерческий проект для отеля Hilton, расположенного в 5 минутах от аэропорта Пирсон, Торонто, Канада
Инвестиционный проект включает в себя:
Лицензия Хилтон
380 номеров
конференц-центр и рестораны
двухэтажная подземная парковка.
Проект может быть изменен по желанию клиента. Цена со всеми необходимыми разрешениями и землей составляет 23 миллиона долларов. Для реализации всего проекта необходимо $70 000 000.
Спальни
380
Номера
400
Ванные комнаты
400
Размер недвижимости
150000 м²
Земельная площадь
12140 м²
Гаражи
100