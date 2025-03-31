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Дуплексы с гаражом в Wouri, Камерун

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Bonaberi, Камерун
Дуплекс 4 комнаты
Bonaberi, Камерун
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Perfect duplex with class.  upper section has a large terrace with town/city view.  buildi…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Wouri, Камерун

с террасой
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов