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Жильё в Douala III, Камерун

1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Yassa Bakoko, Камерун
Дуплекс 4 комнаты
Yassa Bakoko, Камерун
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
À VENDRE DOUALA CAMEROUN YASSA CITÉ CHIRAC  ▪️Immeuble Type R+1 Nouvellement construit à Ve…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Douala III, Камерун

Недорогая
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