Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Сиемреап
  4. Долгосрочная аренда
  5. Пентхаус

Долгосрочная аренда пентхаусов в Сиемреап, Камбоджа

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Пентхаус 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
Этот красивый пентхаус с 3 спальнями для аренды в районе Сием Рип Свай Дангкум предлагает от…
$850
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти