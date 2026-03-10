Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Сиемреап, Камбоджа

Сиемреап
16
16 объектов найдено
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 11
Новый отель расположен всего в нескольких минутах езды от центра города Сием Рип, всего в 3 …
$3,00 млн
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 21
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 23
Этаж 2
Не упустите эту невероятную возможность приобрести бутик-отель в процветающей коммуне Сла Кр…
$620,000
Коммерческое помещение в Krous, Камбоджа
Коммерческое помещение
Krous, Камбоджа
Число комнат 15
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 16
Эта вилла с 5 спальнями с частным бассейном и 10-комнатным отелем расположены на большом уча…
$1,50 млн
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 21
Количество спален 21
Этаж 3
Этот ухоженный отель расположен в популярном районе Wat Bo, Wat Bo Village, Sala Kamraeuk Co…
$1,20 млн
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Магазин на продажу! Земля 4 м х 22,5 м с твердым названием, размер здания 240 м2 на 3 этажах…
$550,000
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Магазины для продажи рядом Ночной рынок Сием Рипа - отличная инвестиция для таких предприяти…
$390,000
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 13
Продается в Sala Kamraeuk, Siem Reap, это очаровательная бутик-недвижимость с 10 хорошо обор…
$330,000
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 18
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 22
Этаж 3
Здание отеля для продажи недалеко от Риверсайда в городе Сием Рип, коммуна Сла Крам. Этот от…
$1,30 млн
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 22
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 25
Бутик-отель с 22 спальнями доступен для продажи в городе Сиемреап, предлагая уникальную инве…
$2,90 млн
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 3
Уникальная инвестиционная возможность с этим впечатляющим магазином с 4 спальнями, расположе…
$150,000
Коммерческое помещение в Krous, Камбоджа
Коммерческое помещение
Krous, Камбоджа
Число комнат 13
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 15
Этот 13-комнатный отель на продажу в районе Свай Дангкум в городе Сием Рип является фантасти…
$580,000
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Этот удивительный 9-комнатный бутик на продажу в Sla Kram Commune, Krong Siem Reap! Он включ…
$850,000
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 14
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 17
Этот 14-бунгало отель в настоящее время продается и предлагает отличные возможности для бизн…
$1,50 млн
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 15
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 17
Этаж 4
Этот очаровательный бутик-отель на продажу расположен в Kouk Chork Commune, очень близко к с…
$380,000
Коммерческое помещение в Krous, Камбоджа
Коммерческое помещение
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Редкая возможность доступна с этим магазином с 4 спальнями для продажи в Сиемреапе, предлага…
$250,000
Коммерческое помещение в Krous, Камбоджа
Коммерческое помещение
Krous, Камбоджа
Число комнат 16
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 17
Этаж 3
Рассматривая этот многоквартирный дом как арендную инвестицию: для долгосрочной аренды можно…
$320,000
