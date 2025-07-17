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Квартиры-студии в Прэахсэйхануке, Камбоджа

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Сиануквиль, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 15/22
Air Apartments: Жемчужина Victory Hill в Сиануквиле Расположенный на престижной высоте Vi…
$66,500
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Прэахсэйхануке, Камбоджа

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