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Пентхаусы в Прэахсэйхануке, Камбоджа

Сиануквиль
3
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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Пентхаус 3 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 19/38
Роскошные апартаменты с видом на океан в Сиануквиле!Современный жилой комплекс премиум-класс…
$81,290
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DDA Real Estate
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Пентхаус 2 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Пентхаус 2 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 19/38
Роскошные апартаменты с видом на океан в Сиануквиле!Современный жилой комплекс премиум-класс…
$47,088
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Агентство
DDA Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Пентхаус 4 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 19/38
Роскошные апартаменты с видом на океан в Сиануквиле!Современный жилой комплекс премиум-класс…
$125,630
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Прэахсэйхануке, Камбоджа

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