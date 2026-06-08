Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Кохконг
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Кохконг, Камбоджа

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 62 м² в Кохконг, Камбоджа
Коммерческое помещение 62 м²
Кохконг, Камбоджа
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Новые виллы на чудесном острове в Камбодже.   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Камбоджа заняла перво…
$177,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти