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Виллы с бассейном в Khan Sen Sok, Камбоджа

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Khan Sen Sok, Камбоджа
Вилла 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$440,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Рейтинг 4.9 / 5:
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