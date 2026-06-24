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Дома с садом в Khan Daun Penh, Камбоджа

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 5 комнат
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Уютная отдельная вилла в центре столицы Королевства Камбоджа Пном Пень. Элитный район с р…
$220,000
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