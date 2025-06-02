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Квартиры с террасой в Khan Daun Penh, Камбоджа

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 31/47
💥Квартира со скидкой 6,1 % и рассрочкой платежей до 10 лет!!! 💥Под ключ с евроремонтом и …
$84,275
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Зарубежная недвижимость
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