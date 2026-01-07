Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Daun Penh
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Khan Daun Penh, Камбоджа

3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 4 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 10/41
Продается 4-комната квартира в строящемся комплексе,  расположенном в в центральной части ра…
$270,980
Квартира 3 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 10/41
Продается 3-комната квартира в строящемся комплексе,  расположенном в в центральной части ра…
$220,380
Квартира 2 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 9/41
Продается 2-комната квартира в строящемся комплексе,  расположенном в в центральной части ра…
$160,670
