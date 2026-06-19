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Дома с террасой в Khan Chbar Ampov, Камбоджа

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виллы
12
1 объект найдено
Вилла 15 комнат в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Вилла 15 комнат
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 15
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла в центре столицы Королевства Камбоджи.  Полностью готова к проживанию. Ко…
$220,000
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