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Квартиры с бассейном в Khan Chamkar Mon, Камбоджа

однокомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Khan Chamkar Mon, Камбоджа
Квартира 1 комната
Khan Chamkar Mon, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 25/47
Насладитесь роскошной жизнью в престижном районе Чамкар Мон в Пномпене. Эта потрясающая нова…
$94,541
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Khan Chamkar Mon, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Chamkar Mon, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 15/47
Ощутите воплощение роскошной жизни в престижном районе Чамкар-Мон в Пномпене. Этот потрясающ…
$123,834
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Khan Chamkar Mon, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Chamkar Mon, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 8/47
Насладитесь воплощением роскошной жизни в престижном районе Чамкар-Мон в Пномпене. Этот потр…
$121,764
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Khan Chamkar Mon, Камбоджа
Квартира 1 комната
Khan Chamkar Mon, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 20/47
Почувствуйте лучшее, что есть в Пномпене, живя в этом потрясающем однокомнатном доме в отеле…
$86,581
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов