Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа

кондо
3
однокомнатные
4
трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 10/36
🌟 ГETCБИ. ПРECEЙЛ В ЦЕНТРE ПНOМПEНЯ. Официaльный зaпуск и прeдвapитeльнoe бронирoвaние …
$68,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти