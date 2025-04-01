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Пентхаусы в Прэахсиханук, Камбоджа

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1 объект найдено
Пентхаус в Прэахсиханук, Камбоджа
Пентхаус
Прэахсиханук, Камбоджа
Площадь 519 м²
Platinum Coast, an extraordinary real estate project in Sihanoukville New City at Ream. Imag…
$1,10 млн
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Параметры недвижимости в Прэахсиханук, Камбоджа

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