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Долгосрочная аренда вилл в Кандальстынг, Камбоджа

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Кандальстынг, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Кандальстынг, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 148 м²
Этаж 3
Здесь находится недвижимость, которая предлагает как комфорт, так и ценность в растущем жило…
$600
в месяц
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