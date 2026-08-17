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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Кандальстынг, Камбоджа

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1 объект найдено
Коммерческое помещение в Кандальстынг, Камбоджа
Коммерческое помещение
Кандальстынг, Камбоджа
Le Urban Eco Park - это современный многофункциональный парк, стратегически расположенный вд…
$4
в месяц
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