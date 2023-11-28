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Коммерческая недвижимость в Великотырновская область, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая 1 спальня с кондиционером, с охраной, с камином в Veliko Tarnovo, Болгария
Коммерческая 1 спальня с кондиционером, с охраной, с камином
Veliko Tarnovo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Bestay Property представляет знаковое историческое здание - "Дом Николы Златева". Усадьбе бо…
€309,000
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