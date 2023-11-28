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Коммерческая недвижимость в Возраждане, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая в Возраждане, Болгария
Коммерческая
Возраждане, Болгария
Площадь 402 м²
Bestay Property presents a regulated land with an area of 402 m², located Sofia – City, on a…
€650,000
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