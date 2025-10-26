Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Варненская область
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Варненской области, Болгария

коммерческая недвижимость
11
отели
6
Готовый бизнес Удалить
Очистить
1 объект найдено
Готовый бизнес 4 344 м² в Bliznatsi, Болгария
Готовый бизнес 4 344 м²
Bliznatsi, Болгария
Площадь 4 344 м²
Количество этажей 1
SIRENA HOLIDAY PARK is a well-developed and successful tourist complex, located in the pictu…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти