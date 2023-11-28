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Квартиры в Valchi Dol, Болгария

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1 объект найдено
Квартира в Shtipsko, Болгария
Квартира
Shtipsko, Болгария
Здание, подходящее для ведения бизнеса, в 50 км от Варны. Преимущества -Варненская обл…
€55,000
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