Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Tundzha
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Tundzha, Болгария

Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Отель 196 м² в Botevo, Болгария
Отель 196 м²
Botevo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Описание объекта: Площадь: 196 м² Участок: 1210 м² Продаётся прочный двухэтажный дом с манс…
$110,568
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Отель 120 м² в Malomir, Болгария
Отель 120 м²
Malomir, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Жилая площадь: 120 м² Участок: 780 м² Дом находится недалеко от центра се…
$48,883
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти