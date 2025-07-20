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Квартиры в Tundzha, Болгария

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Golyam Manastir, Болгария
Квартира 3 спальни
Golyam Manastir, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Мы предлагаем на продажу двухэтажный полностью отремонтированный и меблиро…
$40,571
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 спальни в Malomir, Болгария
Квартира 3 спальни
Malomir, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Жилая площадь: 120 м² Участок: 780 м² Дом находится недалеко от центра с…
$50,776
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 2 спальни в Botevo, Болгария
Квартира 2 спальни
Botevo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Описание объекта: Площадь: 196 м² Участок: 1210 м² Продаётся прочный двухэтажный дом с манс…
$114,975
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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