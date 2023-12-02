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Коммерческая недвижимость в Тырговиштская область, Болгария

1 объект найдено
Склад 6 комнат с парковка, с Онлайн-показ в Тырговиштская область, Болгария
Склад 6 комнат с парковка, с Онлайн-показ
Тырговиштская область, Болгария
Комнаты 6
Площадь 754 м²
Количество этажей 2
Продается склад 754 кв.м застроенной площади с участком 2084 кв.м. в тарговиште IBG Real Es…
€285,000
в месяц
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