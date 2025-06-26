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Квартиры-студии с видом на горы в Святом Власе, Болгария

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с ВИДОМ НА МОРЕ и ГОРЫ в комплекс…
$83,812
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