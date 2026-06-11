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Пентхаусы с террасой в Святом Власе, Болгария

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 8/8
👑 ПЕНТХАУС НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ С ПАНОРАМОЙ МОРЯ: ГРАНДИОЗНЫЙ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ В ЖК «…
$346,536
НДС
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Агентство
Болгарский Эксперт
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