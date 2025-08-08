Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Святой Влас
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Святом Власе, Болгария

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторный, стильно обставленный пентхаус с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе «Орх…
$383,741
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти