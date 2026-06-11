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Многоуровневые квартиры с террасой в Святом Власе, Болгария

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 6/7
🏛️ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МЕЗОНЕТ В VILLA FLORENCIA (СВЕТИ …
$319,790
НДС
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 2/5
🏛️ ДВОРЦОВЫЙ СТИЛЬ И ТИШИНА ВНУТРЕННЕГО САДА: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ МЕЗОНЕТ В ЖК ARTHUR (…
$348,448
НДС
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Болгарский Эксперт
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
✦ ANTONIA: Потрясающая двухуровневая квартира с огромными террасами! Предлагаем вашему вн…
$121,364
НДС
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