  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Святой Влас
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Вид на горы

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Святом Власе, Болгария

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Предлагаем просторный меблированный пентхаус с ВИДОМ НА МОРЕ и ГОРЫ в комплексе «Антония» в …
$327,275
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
