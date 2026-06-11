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Дома с террасой в Святом Власе, Болгария

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виллы
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2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Ваш семейный дом у моря в Святом Власе — уют, стиль и природа в одном месте! ДОБABЬ ОБЪЯB…
$432,131
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Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
🌳 СОБСТВЕННЫЙ САД И КОРОЛЕВСКИЙ ПРОСТОР: ЛЮКСОВЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ В ЖК MILLENNIUM (…
$319,790
НДС
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Болгарский Эксперт
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