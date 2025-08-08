Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Святой Влас
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Святом Власе, Болгария

виллы
3
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Предлагаем просторный, обставленный люкс трёхэтажный дом с бассейном и ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ …
$902,805
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
