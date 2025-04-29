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Квартиры с бассейном в Святом Власе, Болгария

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39 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторна обзаведена трехкомнатная квартира с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ на ПЕРВ…
$232,918
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Предлагаем на продажу красивую студию с видом на бассейн в новом комплексе , расположенном в…
$61,256
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 76 м²
Просторный двухкомнатный номер площадью 76 м² расположен на 2 этаже комплекса и имеет потряс…
$94,533
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Предлагаем на продажу стильно обставленную студию в комплексе Гелиос, расположенном в одном …
$64,806
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Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Этаж 1
Costal Dreams, 1-bedroom apartment, Sveti Vlas1-bedroom apartment, in a gated complex "Costa…
$130,830
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 48 м²
Уютная квартира с одной спальней площадью 48 м² расположена на втором этаже и имеет вид на г…
$90,917
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 66 м²
Продается 2-х комнатная квартира в комплексе в Святом Власе, всего в 200 метрах от моря. Ква…
$79,553
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 82 м²
Специальное предложение!  Продаются апартаменты с потрясающим видом на бескрайние воды Черно…
$82,651
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 72 м²
Просторная двухкомнатная квартира с видом на море в Святом Власе! Площадь апартамента соста…
$79,036
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Добро пожаловать в комфортабельную однокомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже ко…
$66,122
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 54 м²
Двухкомнатная квартира в 100 метрах от прекрасного пляжа на курорте Елените, которая сделает…
$61,988
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу замечательную студию с видом на бассейн в комплексе Royal Palm, распол…
$59,904
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 76 м²
Новое эксклюзивное предложение в элитном комплексе, расположенном в тихой живописной зоне ря…
$98,149
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА ГОРЫ в комплекс…
$96,452
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GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 66 м²
Просторная студия с возможностью перепланировки в апартамент с одной спальней в современном …
$97,622
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем  стильную квартиру на первой линии моря в Святом Власе, с видом на самый роскошны…
$162,287
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/6
Продается двухкомнатная квартира в комплексе “Триумф”, Святой Влас    • Площадь: 60 м²…
$88,086
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Инриал фор ю оод
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Комфортабельная однокомнатная квартира, расположенная на третьем этаже комплекса в курортном…
$64,985
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 50 м²
Просторная двухкомнатная квартира с потрясающим видом на море в комплексе, расположенном в г…
$82,848
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 93 м²
Просторный апартамент на первой линии у пляжа в комплексе в Елените. Апартамент находится на…
$106,414
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 83 м²
Великолепный 3-комнатный апартамент в комплексе первой линии моря в Святом Власе. Апартамент…
$136,262
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 58 м²
2-комнатная квартира в комплексе в Святом Власе, всего в 200 метрах от моря. Апартамент с о…
$80,586
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 83 м²
Великолепный 3-комнатный апартамент в престижном комплексе, расположенном на первой линии мо…
$136,262
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу 3-комнатный апартамент с видом на море в комплексе, расположенном в жи…
$164,674
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру с видом на море и бассейн в комплексе Галатея, …
$89,857
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 74 м²
Просторная квартира с одной спальней площадью 74 кв.м. расположена на первом этаже с видом н…
$78,003
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 120 м²
Просторная трехкомнатная квартира с видом на море в комплексе в поселке Елените. Квартира пл…
$140,916
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 66 м²
Комплекс, расположенный на берегу моря в тихой южной бухте, представляет собой рай для тех, …
$98,149
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу просторную студию с видом на бассейн и панорамным видом на море в комп…
$69,162
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 3/6
Сданный комплекс с квартирами с ремонтом, 300 метров от моря   Комплекс находится в город…
$217,046
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Зарубежная недвижимость
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