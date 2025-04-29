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Квартиры с видом на горы в Святом Власе, Болгария

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторна обзаведена трехкомнатная квартира с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ на ПЕРВ…
$232,918
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Агентство
GINY DOM
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА ГОРЫ в комплекс…
$96,452
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/7
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Цена по запросу
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 120 м²
Просторная трехкомнатная квартира с видом на море в комплексе в поселке Елените. Квартира пл…
$140,916
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